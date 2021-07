Rogo Oristanese, inchiesta Procura per incendio colposo

ORISTANO, 28 LUG - La Procura di Oristano ha aperto un fascicolo sul gigantesco rogo che ha divorato il Montiferru, nell'Oristanese. Lo conferma all'ANSA il procuratore, Domenico Ezio Basso, precisando che l'inchiesta è stata aperta con l'ipotesi di incendio colposo aggravato. Al momento, come anticipano anche i quotidiani locali, non ci sono indagati. Adesso si attende la relazione del Corpo forestale per capire come procederà la Procura. (ANSA).