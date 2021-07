Bankitalia: segue Bce, via limiti dividendi a banche

ROMA, 27 LUG - La Banca d'Italia si allinea alle decisioni della Bce e rimuove gli ultimi limiti e raccomandazioni alle banche non significative, sotto la sua diretta vigilanza, sulla distribuzione dei dividendi e riacquisto azioni a partire da fine settembre. In una nota l'istituto centrale sottolinea "i segnali di miglioramento dell'economia" . Le banche "dovranno tuttavia mantenere un approccio prudente nel decidere le politiche distributive e di riacquisto di azioni" e non "sottovalutare il rischio che, allo scadere delle misure di sostegno introdotte in risposta alla pandemia Covid" possano arrivare "ulteriori perdite". (ANSA).