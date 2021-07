Covid: Spagna, la giustizia dice no al coprifuoco a Tenerife

MADRID, 27 LUG - La giustizia spagnola ha negato al governo regionale delle Canarie l'autorizzazione per imporre il coprifuoco sull'isola di Tenerife come misura per frenare i contagi di covid. Lo si apprende da un comunicato stampa dell'organo di controllo del potere giudiziario di Spagna. La decisione resa nota oggi è stata adottata dalla Corte Suprema, che ha respinto il ricorso presentato dal governo delle Canarie rispetto a una risoluzione già adottata dal tribunale della regione. Secondo l'alta corte, la richiesta di applicazione del coprifuoco non è stata sufficientemente giustificata nel caso di Tenerife, attualmente dichiarata in situazione epidemiologica di massima allerta. Il coprifuoco è invece in vigore in decine di comuni di altre regioni spagnole, per esempio in Catalogna e nella Comunità Valenciana. Secondo la Corte Suprema, in quei casi le amministrazioni competenti hanno presentato alla giustizia argomenti sufficienti per poter autorizzare tale restrizione della libertà individuale. (ANSA).