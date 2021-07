Giustizia: Conte, nostri rilievi non per esigenze bottega

ROMA, 27 LUG - "Abbiamo fatto delle osservazioni, condivise da buona parte degli addetti ai lavori e non sono per soddisfare esigenze di bottega del M5S. Noi dobbiamo velocizzare i processi e celebrare i processi. Ora lasciamo che il governo lavori su queste istanze". Lo dice Giuseppe Conte uscendo dalla Camera. Non votiamo la fiducia? "Le minacce non mi sono mai piaciute, il mio è un atteggiamento costruttivo", aggiunge, sostenendo che sul voto della Rete sulla mediazione "Valuteremo alla fine". (ANSA).