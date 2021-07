Dante 700, cerimonia il 12 settembre a Ravenna con concerto Muti

RAVENNA, 27 LUG - La cerimonia dell'annuale della morte di Dante, nel settecentesimo anniversario, segnerà il 12 settembre con il Concerto per Dante diretto da Riccardo Muti la solennità dell'anno dedicato al Sommo Poeta: 130 eventi, 30 luoghi, 65 soggetti coinvolti. La giornata darà compimento e insieme un nuovo inizio alle celebrazioni dell'anno centenario che si era aperto con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 5 settembre 2020. La giornata celebrativa inizierà la mattina con i sindaci delle tante città d'Italia che conservano memorie dantesche, che porteranno per le vie di Ravenna una selva colorata di gonfaloni, molti dei quali citati da Dante nella Commedia. La collaborazione con Ravenna Teatro si fa forte per l'edizione 2021 di protagonisti che, con Ermanna Montanari e Marco Martinelli, porteranno in vita una memoria profonda del poeta che a Ravenna riposa per sempre. La Messa di Dante, nella Basilica di San Francesco, sarà celebrata dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e studioso del Dante teologo, che a questo tema dedicherà una lectio magistralis nel pomeriggio alla Sala Dantesca della Biblioteca Classense. Il rito dell'offerta dell'olio sarà officiato dai sindaci di Ravenna e Firenze. La sera, concerto di Riccardo Muti nei Giardini Pubblici della Loggetta Lombardesca: il maestro dirigerà la 'sua' Orchestra giovanile Luigi Cherubini e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, con la partecipazione di Giovanni Sollima e Gurgen Baveyan, lungo la partitura delle 'Laudi alla Vergine Maria dei Quattro pezzi sacri' di Verdi, cui seguirà la composizione dedicata al Purgatorio da Tigran Mansurian, commissione originale per l'anno dantesco al compositore armeno, con la conclusione della 'Dante Symphonie' di Listz. Il concerto sarà trasmesso in streaming sul canale ITsART e successivamente sulle reti Rai. (ANSA).