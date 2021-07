Salvini, non mi sono vaccinato perchè lo dice Draghi

ROMA, 27 LUG - "Ho fatto quello che un 48enne in salute deve fare liberamente, ma da vaccinato non mi sento di imporre nulla, tantomeno ai ragazzi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Morning News su Canale 5. "Io non ho saltato la fila: non mi sono vaccinato perchè lo dice Draghi. Ora lavoriamo sulla aereazione delle classi, non sui banchi a rotelle. No a obbligo vaccinale dei bambini. Ai professori bisogna spiegare che rischiano la vita: bisogna spiegare e educare, senza obblighi, volontariamente". (ANSA).