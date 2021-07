Fisco: Casellati, è pesante, ridurre pressione

ROMA, 27 LUG - "Il fisco è ancora pesante. Una seria riduzione della pressione fiscale, insieme ad una moratoria delle procedure esecutive, ad una semplificazione delle tasse e ad una introduzione di benefici fiscali per chi investe e lo fa in modo sostenibile, costituirebbero una leva sicura per la ripresa economica". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati alla cerimonia del Ventaglio. (ANSA).