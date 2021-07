Maltempo: gru cade su palazzo nel Milanese, nessun ferito

MILANO, 26 LUG - Una gru utilizzata per lavori di ristrutturazione è caduta su un palazzo e si è spezzata sopra il tetto. E' accaduto attorno alle 13 in via Pasolini a Rozzano, nel Milanese, mentre era in corso un forte temporale con violente raffiche di vento. Nessuno è rimasto ferito ma tutti gli inquilini, circa 20, sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno liberato l'area e stanno ora lavorando per rimuovere la gru. (ANSA).