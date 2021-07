Incendi: Camera, solidarietà a Sardegna, governo riferisca

ROMA, 26 LUG - Nell'Aula della Camera unanime solidarietà dei gruppi parlamentari per la Sardegna flagellata dagli incendi, ma anche la richiesta al governo di riferire sulla situazione. Filippo Sensi del Pd esprime "condanna per chi si è reso responsabile di questa irresponsabilità" e chiede "lo stato di emergenza ed un aiuto immediato a chi combatte sulla linea del fuoco". Mario Perantoni di M5S reclama che il governo "riferisca in Aula rispetto a questo disastro assolutamente senza precedenti su cui serve un intervento immediato". (ANSA).