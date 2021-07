Green pass: Renzi, Salvini e Meloni sbagliano, sì per aprire

BARI, 26 LUG - "Sono diametralmente all'opposto delle parole di Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul green pass. Chi non vuole richiudere ha bisogno del green pass". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, alla Feltrinelli di Bari per presentare il suo libro "Controcorrente". "Il green pass è cosa buona e giusta - ha aggiunto -, poi naturalmente si può discutere, perché se gli esercenti devono controllare, è un problema. Bisogna andare con controlli a campione dalle forze dell'ordine. Queste sono tecnicalità del controllo, ma la mia linea è: green pass sì, vaccini sì". "Noi - ha detto ancora - siamo contro i no-vax e diciamo a Salvini e Meloni che sbagliano a non valorizzare il green pass e penso che nelle piazze vi sia una manifestazione che va ovviamente garantita, per il diritto al dissenso di tutti, ma sono argomentazioni anti-scientifiche che respingo in toto". (ANSA).