Elezioni: Renzi, accordo su Siena sarebbe meglio per tutti

BARI, 26 LUG - "Il centrosinistra in alcuni casi ci ha coinvolti, in altri no. Ma non facciamo 'ripicchine'. In alcuni casi, come in Puglia, è andato molto male il passaggio delle regionali del 2020, in altre molto bene. C'è un quadro diversificato nelle singole regioni. Se si potesse trovare un accordo su Siena sarebbe meglio per tutti". Lo ha detto il leader di IV, Matteo Renzi, a Bari. "A Napoli non ci hanno nemmeno chiamato, ma siccome Manfredi è bravo, noi stiamo con Manfredi, senza 'ripicchine' e dispettucci. Dove il candidato ci convince ci stiamo. A Roma con Calenda e non con Gualtieri, perché tra Gualtieri e Raggi il migliore è Calenda". (ANSA).