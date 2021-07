Green pass, scattano denunce dopo protesta in centro a Firenze

FIRENZE, 26 LUG - Sono una decina le persone che saranno denunciate dalla digos della questura di Firenze per la manifestazione contro il Green pass svoltasi sabato scorso in piazza della Signoria. Il reato contestato è quello di manifestazione non preavvisata. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di coloro che avrebbero condotto e gestito l'evento - organizzato senza inviare alcun preavviso alla questura -, fornendo ad esempio l'impianto acustico e prendendo per primi la parola al megafono. Non sarebbero stati invece identificati al momento gli ideatori della protesta, indetta a livello nazionale attraverso un tam tam sui social, su Whatsapp e su Telegram. A una delle persone identificate sarebbe contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Sempre sabato a Firenze, nei giardini della Fortezza da Basso, si è svolta un'altra manifestazione contro il Green pass, regolarmente preavvisata alla polizia. (ANSA).