Cinema: incassi, il thriller Old subito in vetta

ROMA, 26 LUG - A conquistare la vetta dei film più visti nelle sale italiane nel recente afoso weekend - che secondo i dati Cinetel vede un calo del 19% degli incassi rispetto alla settimana precedente, 1.912.827 euro rispetto a 2.356.656 - è un thriller appena uscito, ambientato su una paradisiaca e isolata spiaggia tropicale, dove si trova per motivi diversi un gruppo di 13 persone formato da una coppia, una famiglia, qualche turista e un rifugiato. Si tratta di Old, diretto da M. Night Shyamalan. Shyamalan che incassa 510.150 euro, 615.122 in cinque giorni di programmazione. Scende dal trono sul secondo gradino della classifica Cinetel, il film della Marvel Black Widow, che pur avendo incassato il 60% in meno rispetto alla settimana precedente, ovvero 343.279 euro, raggiunge un totale di 4.303.392 euro in tre settimane. Perde una posizione e si ferma al terzo posto anche il film d'animazione di DreamWorks I Croods 2 che guadagna 300.063 euro, 1.235.790 in due settimane. Quarta posizione per un'altra new entry della top ten, il ritorno in 4K de Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello regia di Peter Jackson, successo di pubblico e critica immediato nel 2001, tredici nomination agli Academy Awards e oltre 890.000.000 di dollari d'incasso al botteghino internazionale. Incasso in quattro giorni 286.798 euro. Scivola di due gradini e su ferma sul quinti, La notte del giudizio per sempre, che ottiene 76.802 euro, 771.907 euro in tre settimane. Seguono altri tre nuovi ingressi. Il primo è Snake Eyes: G.I. Joe - Le origini, diretto da Robert Schwentke prequel-spin-off-reboot della serie di film basati sulla linea di giocattoli G.I. Joe: 71.738 euro in 4 giorni (totali 86.211). Il secondo è Earwig e la strega, di Goro Miyazaki, primo film d'animazione dello Studio Ghibli che apre al digitale, incassi 34.477 (41.699 in 5 giorni). Al numero otto l'ultima new entry, Sognando a New York - In the Heights, regia di Jon M. Chu, basato sul musical In the Heights di Lin-Manuel Miranda e Quiara Alegría Hudes, 28.902 euro, 28.933 totali in quattro giorni. (ANSA).