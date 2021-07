Meteo: fino a martedì temporali violenti al Nord, poi caldo

ROMA, 26 LUG - Tra lunedì 26 e martedì 27 luglio violenti temporali interesseranno ancora le regioni settentrionali, poi farà sempre più caldo su tutto il Paese, con picchi a tratti estremi sulle regioni meridionali. Questo il quadro meteo secondo il team del sito www.iLMeteo.it sottolineando che "la settimana appena iniziata risulterà piuttosto movimentata: nel corso delle prossime 24 ore un fronte temporalesco transiterà sull'Italia, facendo sentire i suoi effetti principalmente sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali. Osservati speciali saranno i settori alpini, quelli prealpini e le zone di pianura piemontesi, lombarde, emiliane e gran parte del Triveneto. Su queste aree non sono esclusi colpi di vento e grandinate; qualche fenomeno a macchia di leopardo potrà anche interessare l'entroterra ligure". Successivamente, riferiscono ancora gli esperti de iLMeteo.it l'anticiclone africano si distenderà nuovamente su tutta l'Italia, garantendo una fase di tempo maggiormente stabile, soleggiato e molto caldo: da giovedì 29 fino a tutto il weekend "una pesante ondata di calore farà lievitare le colonnine di mercurio su tutta Italia fino a toccare probabilmente nuovi record di caldo su molti angoli del Sud con picchi termici addirittura oltre i 44/45 gradi". Nel dettaglio - Lunedì 26: al Nord, condizioni di tempo a tratti instabile con precipitazioni sparse localmente temporalesche. Al Centro, temporali sulle zone interne della Toscana, altrove più soleggiato. Sud: tanto sole e clima via via più caldo. - Martedì 27: al Nord, temporali a macchia di leopardo su tutte le regioni. Al Centro: tempo maggiormente instabile sulla Toscana, con isolati temporali sulle zone interne. Al Sud, prosegue la fase di tempo ampiamente stabile. - Mercoledì 28: al Nord, temporali alternati a schiarite sull'arco alpino. Al Centro: tutto sole. Al Sud, ampio soleggiamento. (ANSA).