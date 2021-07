Roma: parte cantiere in via Nazionale, addio sanpietrini

ROMA, 26 LUG - Sono iniziati i lavori per la manutenzione straordinaria di via Nazionale, uno degli assi viari più importanti del Centro storico di Roma che collega piazza della Repubblica a Largo Magnanapoli. L'intervento, coordinato dal Dipartimento Simu di Roma Capitale, è previsto nel Piano Sanpietrini e prevede la sostituzione della pavimentazione in selciato con quella in asfalto più adatta al passaggio dei veicoli privati e dei mezzi pubblici, ad eccezione delle cunette laterali della carreggiata stradale dove sarà mantenuta. Prevista la pulizia e la riqualificazione di tutto il sistema idraulico, il rifacimento dei tratti danneggiati dei marciapiedi, dei percorsi Loges per ipovedenti e non vedenti e il rinnovo della segnaletica stradale. Sarà realizzata, anche, una bike lane che incrementerà la rete di piste ciclabili esistente nel centro della città. "Con l'intervento di via Nazionale il Piano Sanpietrini entra nel vivo. È un cantiere strategico per la nostra città, atteso dai romani e dai commercianti di tutta la zona da molti anni. Realizzeremo anche un nuovo percorso ciclabile che darà ai cittadini una reale alternativa sostenibile per spostarsi nel Centro storico", spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Non si ferma il nostro Piano Sanpietrini dopo gli interventi di Piazza Venezia e via IV Novembre realizzati nei mesi scorsi. Sostituiamo la pavimentazione in selciato, che sarà rimossa e utilizzata in futuro per altri cantieri, con la superficie in asfalto più sicura per i cittadini e adatta al passaggio dei mezzi pubblici. I sanpietrini resteranno ai lati della strada come richiamo storico alla pietra simbolo della nostra città", precisa l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo. (ANSA).