Gaza: tornano i palloni incendiari, sale la tensione al confine

TEL AVIV, 25 LUG - Torna la tensione al confine fra Gaza ed Israele con la ripresa - dopo una pausa di tre settimane - del lancio di palloni incendiari dalla Striscia verso il Neghev. Almeno quattro incendi si sono prodotti oggi nelle zone agricole e nella boscaglia a ridosso della striscia di Gaza, secondo i media locali. Il mese scorso il governo Bennett ha reagito a questi attacchi colpendo postazioni e campi di addestramento di Hamas. Nel frattempo segnano il passo gli sforzi diplomatici compiuti in particolare dall'Egitto per rafforzare la tregua fra Israele e Hamas. I dirigenti di Hamas accusano adesso Israele di aver impedito l'ingresso a Gaza di finanziamenti provenienti dal Qatar, necessari per la ricostruzione di infrastrutture e per il sostegno di decine di migliaia di famiglie bisognose. Lamentano inoltre che il valico passeggeri di Erez e quello commerciale di Kerem Shalom funzionano ancora ad un ritmo molto ridotto. Di conseguenza a Gaza si avverte una forte penuria di materie prime. (ANSA).