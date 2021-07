Gb: portavoce Harry smentisce, 'pubblicherà un solo libro'

ROMA, 25 LUG - Il principe Harry pubblicherà solo un libro, un'autobiografia che racconterà la sua vita "sotto ai riflettori dall'infanzia ai giorni nostri". Lo ha dichiarato un portavoce del duca di Sussex dopo che il tabloid Daily Mail, sempre velenoso nei confronti del principe e della moglie Meghan Markle, aveva riportato la notizia di un contratto milionario con la Penguin Random House per quattro volumi, tra cui uno da pubblicare dopo la morte della regina Elisabetta. "Contrariamente ai falsi resoconti di alcuni media, in cantiere c'è solo un'autobiografia del duca di Sussex che dovrebbe essere pubblicato alla fine del 2022, come annunciato all'inizio della settimana da Penguin Random House", si legge nel comunicato riportato dal quotidiano The Independent. (ANSA).