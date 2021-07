Uomo 51enne muore in mare, figlio 16enne tenta di salvarlo

ERACLEA (VENEZIA), 25 LUG - Ha cercato disperatamente di salvare il padre, che è morto annegato, ingoiato dalle onde, e ora si trova in Terapia intensiva a Mestre (Venezia) in condizioni critiche. Si tratta di un ragazzo di 16 anni, irlandese, che quando ha notato che il genitore non riusciva più a tornare a riva si è lanciato in acqua fino a che lo ha trascinato a riva, tra mille difficoltà. Per l'uomo, tuttavia, non c'è stato più nulla da fare: la vittima è un 51enne, in vacanza assieme alla moglie e al figlio in un agriturismo di Eraclea (Venezia), poco distante dal luogo della tragedia, al confine con il comune di Caorle. Il giovane è stato soccorso dall'equipe medica dell'elicottero e trasportato d'urgenza all'ospedale di Mestre: la prognosi è riservata. Indagini e rilievi a cura della Guardia Costiera di Caorle. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa poco dopo le 12: in quel momento il mare era agitato ed era sconsigliata la balneazione. Non è escluso che l'annegamento dell'uomo possa essere stato innescato da un malore o da una congestione. (ANSA).