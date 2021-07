Migranti: Unhcr, da ieri 248 riportati in Libia

TUNISI, 25 LUG - "Circa 147 persone sono state riportate a Tripoli dopo essere state soccorse/intercettate nella notte dalla Guardia costiera libica". Lo scrive su Twitter l'Agenzia dell'Onu per i Rifugiati (Unhcr) in Libia aggiungendo che Unhcr e il partner International Rescue Commitee (Irc) sono sul campo per fornire gli aiuti umanitari e l'assistenza medica necessari. L'Unhcr. Sempre su Twitter, si dà conto di un' analogo intervento della Guardia costiera libica avvenuto ieri nel quale sono stati riportati a Tripoli altri 101 migranti. (ANSA).