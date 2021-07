A Milano in centinaia manifestano contro il green pass

MILANO, 24 LUG - Sono diverse centinaia le persone che stanno manifestando a Milano in piazza Fontana, a due passi dal duomo di Milano, contro il green pass nell'ambito della mobilitazione che si svolge in molte città italiane. I manifestanti sono tanti e la piccola piazza Fontana non li contiene tutti per questo stanno sfilando verso la più capiente piazza Duomo, scandendo slogan come "No Green pass", "Libertà, libertà" e "Noi siamo popolo". I manifestanti sono praticamente tutti senza mascherine e non mantengono le distanze di sicurezza. In piazza Fontana quando la manifestazione di protesta ha preso il via ci sono state delle tensioni tra manifestanti no green pass e i giornalisti. I manifestanti hanno urlato "venduti" alla stampa e hanno cercato di allontanarli anche con degli spintoni. (ANSA).