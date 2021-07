Måneskin martedì in Campidoglio per ricevere Lupa capitolina

ROMA, 24 LUG - I Måneskin saranno martedì prossimo in Campidoglio per ricevere la Lupa capitolina. A consegnare il simbolo di Roma alla band romana pluripremiata sarà la sindaca Virginia Raggi. Poco prima della cerimonia di consegna, fissata per le 11 in Aula Giulio Cesare, i Måneskin si affacceranno dal balcone dello studio della sindaca, con vista sui Fori, come è tradizione per chi è ospite in Campidoglio. (ANSA).