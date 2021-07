Sgominata ad Ostia banda spacciatori di crack e cocaina

ROMA, 24 LUG - Sgominata ad Ostia una banda che spacciava crack e cocaina nelle case popolari. I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno sottoposto agli arresti domiciliari quattro persone, tutte originarie della capitale, e collocato in comunità due minorenni, italiani, dando esecuzione a due ordinanze emesse dai Gip dei rispettivi Tribunali, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Un ulteriore indagato è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Le indagini hanno consentito di accertare un'intensa attività di spaccio di crack e cocaina (cosiddetta "cotta" e "cruda") : come base operativa c'era un appartamento di proprietà dell'Ater-Comune di Roma, assegnato ad una componente del gruppo criminale, poi sequestrato. Grazie a numerosi servizi di appostamento ed all'utilizzo delle intercettazioni video ed ambientali, è stato documentato un frenetico "via-vai" di acquirenti che, attraverso dei messaggi convenzionali, richiedevano la sostanza stupefacente allo spacciatore di turno posizionato, a rotazione con gli altri indagati, dentro l'appartamento e questi, protetto da una fitta rete di "vedette",(munite anche di monopattini)l, e da un sistema di videosorveglianza, cedeva lo stupefacente, a seconda della richiesta, in "decini", "quindicini" e "ventini", attraverso la grata di protezione della porta d'ingresso. (ANSA).