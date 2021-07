Green pass: raddoppiate prenotazioni prime dosi in Calabria

CATANZARO, 24 LUG - Sono raddoppiate le prenotazioni in Calabria per sottoporsi alla prima vaccinazione anti Covid. Ieri ne sono state registrate 4.500, il 50% in più rispetto al giorno precedente. Un incremento che è chiaro effetto dell'introduzione dell'obbligatorietà del Green pass per frequentare determinati luoghi annunciata dal premier Mario Draghi. Complessivamente, due giorni fa sono state somministrate 18.177 dosi di vaccino. Ad oggi, con i dati dell'Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 6, in Calabria sono state somministrate 1.880.117 dosi a fronte dei 2.100.281 disponibili, pari all'89,5%. (ANSA).