Oim,in 3 giorni 1500 migranti intercettati da autorità Libia

TUNISI, 24 LUG - "Negli ultimi tre giorni, più di 1.500 migranti sono stati intercettati dalle autorità libiche". E' quanto scrive su Twitter la portavoce di Un Migration-Oim, Safa Msehli, aggiungendo criticamente "il Mediterraneo è uno degli esempi più tristi di risposte inefficaci e disumane alle migrazioni". Da lungo tempo infatti le Organizzazioni internazionali si dimostrano contrarie al fatto che la Guardia costiera di Tripoli riporti in Libia le persone intercettate in mare, poiché a loro dire i centri di accoglienza libici non tutelano a sufficienza i diritti umani. (ANSA).