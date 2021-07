Ministri Lega, su discoteche ok ristori ma ripensamento

ROMA, 23 LUG - "Aver previsto i ristori per le attività obbligate ancora alla chiusura è importante, lo abbiamo chiesto come Lega, anche se riteniamo che non ci siano più le condizioni di pericolo e rischio per una possibile apertura delle discoteche all'aperto con l'utilizzo del green pass come previsto dal CTS interpellato dal Mise a suo tempo. Auspichiamo dunque su questo un'ulteriore e rapida riflessione di tutto il governo". Così i ministri della Lega Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia. (ANSA).