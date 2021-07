Mattarella festeggia in famiglia i suoi 80 anni

ROMA, 23 LUG - Sergio Mattarella si ritaglia qualche ora di relax per festeggiare in famiglia il suo ottantesimo compleanno. Un pranzo con i figli ed i nipoti rigorosamente casalingo e senza amici, anche in ossequio alle regole anti-covid. Momenti scanditi dalle tante telefonate di auguri che arrivano ai centralini del Quirinale. Per il resto, una giornata normale di lavoro per il presidente della Repubblica. (ANSA).