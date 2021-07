Caldo:iLMeteo.it,week end rovente, da domenica temporali

ROMA, 23 LUG - Sarà un fine settimana non solo rovente quello che l'anticiclone africano regalerà all'Italia, ma anche a rischio maltempo estremo su alcune regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it - si legge in una nota - informa che nei prossimi giorni l'anticiclone sub-tropicale perderà potenza al Settentrione dove l'infiltrazione di aria più fresca dall'oceano Atlantico, darà vita a sfuriate temporalesche che colpiranno gran parte delle regioni, anche nella prossima settimana. Soltanto il Centro-Sud sarà protetto dal mostro africano e infatti qui le temperature cominceranno a salire raggiungendo picchi di 35-36°C su Toscana, Lazio, poi Puglia e coste lucane e anche di 42°C in Sardegna. Sul fronte rovesci, da domenica grandinate talvolta eccezionali potranno raggiungere anche le zone pianeggianti di Piemonte e Lombardia, come Torino e Milano. Nei giorni successivi i fenomeni temporaleschi si estenderanno anche al resto delle regioni settentrionali. (ANSA).