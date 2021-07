Migranti: affonda barcone con 45 a bordo a largo Turchia

ISTANBUL, 23 LUG - Un'imbarcazione con a bordo 45 migranti è affondata al largo della Turchia sudoccidentale e la guardia costiera è impegnata in una missione di ricerca e soccorso. Lo ha comunicato il ministero della Difesa turco. La guardia costiera turca si è attivata "dopo aver ricevuto la soffiata" di un naufragio avvenuto ieri a circa 260 chilometri (160 miglia) al largo della costa della località turistica di Kas, ha detto il ministero. Non ci sono informazioni sulle nazionalità dei migranti. Gli immigrati illegali spesso usano la Turchia come porta d'ingresso per raggiungere i prosperi stati dell'Ue, principalmente attraverso la Grecia. (ANSA).