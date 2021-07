Draghi, discuteremo con sindacati del green pass al lavoro

ROMA, 22 LUG - "Sono due punti che suonano come una non risposta, ci stiamo pensando. E' una questione complessa e da discutere con i sindacati". Lo afferma il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda sul green pass per accedere nei luoghi di lavoro, come proposto da Confindustria. Il premier l'ha detto dujrante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. EMBED START Image {id: "editor_0"} (FRAME DA VIDEO) Il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa al centro polifunzionale di Palazzo Chigi, Roma, 22 luglio 2021. ANSA EMBED END Image {id: "editor_0"} (ANSA).