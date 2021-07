Covid: Usa, Cina irresponsabile ad opporsi ad indagine Oms

NEW YORK, 22 LUG - L'opposizione della Cina ad una nuova inchiesta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle origini del Covid è "irresponsabile" e "pericolosa". Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Non abbiamo detto che la battaglia" contro il Covid è finita: è "ancora in corso", ha detto ancora. (ANSA).