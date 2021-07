Giustizia: ddl penale il 30/7 in Aula, domani Commissione

ROMA, 22 LUG - La riforma del processo penale è calendarizzata in aula alla Camera per venerdì prossimo, 30 luglio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Subito dopo si è riunito l'ufficio si presidenza della Commissione Giustizia che ha convocato una seduta per domani, dedicata solo alle ammissibilità dei subemendmenti agli emendamenti del governo. Dopo quella seduta verrà deciso il successivo calendario della Commisisone. (ANSA).