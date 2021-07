Scuola: Boschi, sì ai vaccini, no alla dad

ROMA, 22 LUG - "Salvini dice no ai vaccini obbligatori per i professori. Noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la Dad, ma i nostri ragazzi meritano di tornare a scuola, non di continuare con la Dad. Si al vaccino, no alla Dad". Lo scrive in un post su Facebook Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva. (ANSA).