Governo pone fiducia su Recovery, domani Camera vota

ROMA, 22 LUG - Il governo, con il ministro per il rapporti con il parlamento D'Incà, ha posto la fiducia sul dl recovery. Le dichiarazioni di voto inizieranno alle 9.30 di domani alla Camera, ha spiegato il vicepresidente Ettore Rosato comunicando gli esiti della conferenza dei capigruppo di questa mattina. L'inizio della prima chiama è previsto per le 11,17. Seguiranno le ulteriori fasi dell'esame del provvedimento fino alla votazione finale. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno è fissato per le 16 di oggi. (ANSA).