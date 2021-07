Musica: arriva Sting all'Ischia Global Festival

ISCHIA, 21 LUG - E' arrivato anche Sting al''Ischia Global Film & Musica festival: l'artista inglese ha raggiunto l'isola verde in serata insieme alla moglie la produttrice Trudie Styler presidente onoraria della manifestazione prodotta da Pascal Vicedomini. Entrambi sono da sempre amici del Global festival, l'anno scorso ne furono nominati 'ambasciatori'. In particolare Trudie Styler è animatrice del Social Cinema Forum, quest'anno dedicato alla salvaguardia del mare e dell'ambiente. La coppia è molto impegnata su questi temi sin da quando hanno insieme hanno fondato il RainForest found per la tutela dell'Amazzonia. Sting e la moglie, grandi amanti dell'Italia, hanno trascorso dei giorni di vacanza tra costiera amalfitana e Capri prima di raggiungere il festival , 19esima edizione, in corso di svolgimento (fino al 25 luglio) . La manifestazione è organizzata dall'Accademia Internazionale Arte Ischia con il sostegno del D.G cinema del MiC e della Regione Campania. (ANSA).