Giustizia:salta data ddl penale,non più in aula 23 luglio

ROMA, 21 LUG - Salta l'approdo nell'aula della Camera della riforma del processo penale per il 23 luglio, data decisa a suo tempo dalla Conferenza dei capigruppo. La Commissione Giustizia della Camera ha incaricato il presidente Mario Perantoni di scrivere una lettera al presidente della Camera Roberto Fico in cui si chiede di fissare una nuova data per l'approdo del testo in Aula. (ANSA).