Vaccini:Renzi,obbligo per prof e medici e Green pass diffuso

ROMA, 21 LUG - "In questo momento il primo tema e il più preoccupante per i cittadini c'è quello dei vaccini e Green pass. Io ho una posizione diametralmente opposta a quella di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: io sono per l'obbligatorietà dei vaccini per scuola e sanità e sono per l'utilizzo spinto del Green pass". Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se c'è un asse fra lui e il segretario della Lega, Salvini. L'ha detto a Roma, davanti al gazebo per la raccolta firme per i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. (ANSA).