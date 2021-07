Alitalia: a breve richiesta proroga Cig altri 12 mesi

ROMA, 21 LUG - In previsione della scadenza della Cigs fissata per il prossimo 23 settembre, i Commissari di Alitalia avvieranno a breve la procedura di richiesta di proroga per i successivi 12 mesi per i lavoratori di Alitalia. E' quanto si apprende dai sindacati che sottolineano come anche alla luce degli ultimi sviluppi relativi alla nuova Alitalia-Ita, sia "indifferibile" l'apertura di un tavolo istituzionale permanente di confronto tra tutti gli attori coinvolti nella vertenza.In occasione dell'incontro odierno inoltre i commissari del Gruppo Alitalia in a.s. hanno confermato la regolare tempistica di erogazione delle retribuzioni per il corrente mese. (ANSA).