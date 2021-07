Cartabia, indagine su tutte le carceri delle rivolte

ROMA, 21 LUG - "Occorre un'indagine ampia perchè si conosca quello che è successo in tutte le carceri nell'ultimo anno dove la pandemia ha esaperato tutti": lo ha detto la ministra della giustizia Marta Cartabia in Aula alla Camera e ha annunciato che una Commissione ispettiva del Dap visiterà tutti gli istituti pentienziari dove si sono verificati "i gravi eventi del marzo 2020", per valutare la correttezza degli interventi legati alle rivolte nelle carceri. Infine a suo dire il sovraffollamento nelle carceri "sta peggiorando". (ANSA).