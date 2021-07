Giustizia: Serracchiani, aggiustamenti su prescrizione

ROMA, 20 LUG - "C'è la scadenza alle 18 ai subemendamenti a quanto già fatto dal governo. Noi ne depositeremo pochi come Pd perché siamo convinti che l'impianto della riforma Cartabia sia estremamente valido. E' già stato fatto un lavoro collettivo da esperti e gruppi parlamentari" ma "il testo che uscito dal Cdm ha necessità di aggiustamenti. Uno di questi riguarda la prescrizione come è stata immaginata, che ha una certa rigidità e potrà essere applicata in questa forma quando effettivamente avremo organici e un'organizzazione diversa della giustizia". Lo dice la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani a Rai Radio 1. (ANSA).