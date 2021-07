Vaccini: per posti letto in Statale obbligo Green Pass

MILANO, 20 LUG - Avranno tempo fino al il 31 dicembre per vaccinarsi contro il covid gli studenti che desiderano aver un posto letto negli studentati dell'Università Statale di Milano. Come scrivono Il Giorno e La Repubblica nelle pagine locali, la decisione è stata deliberata dal Cda dell'Ateneo, che ha approvato nuovi criteri per l'assegnazione degli alloggi, fra i quali la vaccinazione. Durante la pandemia il numero di posti letto è stato dimezzato per garantire il distanziamento: le doppie sono state trasformate in singole, come nelle altre università. Così sarà fino al 31 dicembre. "Nel frattempo, l'amministrazione si farà parte attiva per estendere progressivamente l'utilizzo delle camere, garantendo la graduale assegnazione di tutti i posti disponibili - è scritto nella delibera -. La situazione di utilizzo a pieno regime sarà ottenuta entro la data indicata attraverso la copertura vaccinale dei beneficiari del posto alloggio". L'obiettivo è quindi tornare a tutti i 1.088 posti a disposizione (le richieste sono storicamente molte di più). Questo con il Green pass. "È una misura presa in primis per poter tornare alla capienza piena nelle residenze - sottolinea la prorettrice ai Servizi agli studenti, Marina Brambilla -. Nell'ultimo anno abbiamo dovuto bandire tutte le doppie e anche le triple in singole, questo per evitare la condivisione dei bagni e problemi nella gestione delle quarantene. Situazione che si è protratta già per un anno e mezzo, ma va contro a un altro diritto: quello degli studenti di avere posti letto. Di fatto bisogna prendere delle scelte, visto che già l'offerta è inferiore alle richieste. Noi abbiamo 64mila studenti e una quota del 15-20% è fuorisede". (ANSA).