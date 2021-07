FdI: Malan, non mi sento più di sostenere governo

ROMA, 19 LUG - "Non mi sento di sostenere più col mio voto questo governo". Così il senatore Lucio Malan che ha lasciato Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia, spiegando la sua scelta nella conferenza stampa di FdI in corso a Roma "Di recente ho dato voto di dissenso o non voto ma c'è troppo poco cambiamento rispetto al governo Conte 2 su una serie di temi, ad esempio la questione dell'assegno per i figli". (ANSA).