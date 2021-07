FdI: Meloni, adesione Malan segno che siamo attrattivi

ROMA, 19 LUG - "Sono molto fiera della sua esperienza, serietà e compatibilità con le battaglie di Fratelli d'Italia". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni parlando dell'adesione di Lucio Malan nel partito, che siede accanto a lei in una conferenza stampa a Roma. La sua adesione "dimostra che siamo in grado di attrarre classe dirigente" ed è un esempio dei parlamentari che "vedono in noi il loro naturale approdo", ha aggiunto. (ANSA).