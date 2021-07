Covid:allarme Indonesia,1205 decessi e 54mila casi in 24 ore

ROMA, 18 LUG - Allarme Covid in Indonesia, uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia e tra i principali cluster della nuova recrudescenza del virus in Asia e nel mondo. Secondo gli ultimi dati disponibili l'arcipelago ha registrato 54 mila nuovi contagi e 1.205 morti in 24 ore. Lo riportano i media internazionali. Il picco di infezioni, registrato dall'inizio di giugno, sta mettendo a dura prova anche il sistema sanitario con una allarmante carenza di ossigeno nelle aree più colpite, principalmente a Giava. Il 3 luglio scorso sono scattate nel Paese restrizioni ai viaggi e sono state chiusi scuole, parchi, centri commerciali e ristoranti. Solo il 5,8% della popolazione (pari a circa 16 milioni di persone) sono state finora completamente vaccinate nel Paese. (ANSA).