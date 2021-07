Whirlpool:de Magistris,tragedia che dimostra debolezza Stato

NAPOLI, 18 LUG - "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, articolo 1 della Costituzione, l'inizio di una delle Costituzioni più belle al mondo che, il più delle volte, viene profondamente mortificata. Oggi purtroppo è uno di quei giorni. Sono iniziati i licenziamenti dei dipendenti dello stabilimento Whirlpool di Napoli, una vera e propria tragedia per le lavoratrici, i lavoratori e le famiglie che hanno duramente operato in quell'azienda. È sempre una tragedia quando un'impresa chiude ma in questo territorio e, in questo periodo storico, lo è ancor di più. State per l'ennesima volta dimostrando la debolezza di uno Stato non in grado di affermarsi come garante dei diritti fondamentali di un Paese democratico". È il post pubblicato sui social dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. "La mancanza di lavoro è alla base di scelte sbagliate, la criminalità pesca dove c'è disperazione, dove non c'è un'immediata via d'uscita e offre facili alternative. Voi da che parte state davvero? Noi e gli operai della Whirlpool aspettiamo ancora una risposta. Senza lavoro non c'è dignità" aggiunge l'ex pm. (ANSA).