Cannes: Ducournau, grazie per aver accettato un mondo più fluido

CANNES, 17 LUG - "Bisogna sempre avere una seconda chance" ha detto Spike Lee che stava facendo di nuovo una gaffe annunciando il titolo mentre ancora doveva entrare Sharon Stone chiamata per consegnare il premio. Palma d'oro a Titane di Julia Ducournau: finalmente l'annuncio ufficiale. Sul palco sono arrivati anche i protagonisti Vincent Lindon e Agathe Rousselle. La sala è scoppiata in un applauso fragoroso "Il mio film non è perfetto, qualcuno dice che è mostruoso - ha detto la regista - la mostruosità che attraversa il mio lavoro è una forza che rompe la cosiddetta normalità. Grazie alla giuria, ha accettato un mondo più fluido e inclusivo". (ANSA).