Covid: Lombardia, tra 4 o 5 giorni l'immunità di comunità

MILANO, 17 LUG - Tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 la Lombardia potrà raggiungere la cosiddetta 'immunità di comunità'. Dai dati forniti oggi dalla Direzione Welfare di Regione Lombardia emerge che attualmente il totale delle adesioni alla campagna vaccinale è di 6.929.818 persone. Dato che la media giornaliera delle prenotazioni degli ultimi sette giorni è di 14.848 persone (16.665 solo ieri), per arrivare a 7 milioni di persone, quindi al 70% della popolazione coperta - pari alla quota comunemente fissata per il raggiungimento dell'immunità di gregge - occorrono in media ancora 4,7 giorni per arrivare a questo risultato per la Lombardia. Nel frattempo, come scrive la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, "Sono 4.554.741 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7% ha la copertura completa". (ANSA).