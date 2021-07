Green Pass:Letta,chiediamo serietà,no a irresponsabili

ROMA, 16 LUG - "Il Green pass? La salute degli italiani viene prima di tutto. E la serietà nella gestione della vicenda è la cifra con cui chiediamo al governo di operare. Sappiamo che è la linea di Draghi, Speranza e Figliuolo . Noi abbiamo fatto uno straordinario sforzo durante il periodo del lockdown e delle vaccinazioni, uno sforzo vincente. Sarebbe irresponsabile buttarlo via con atteggiamenti sconsiderati. L'ultimo miglio è complesso con le varianti, invito tutti a non avere atteggiamenti irresponsabili che puntano ad avere 3 voti in più e far sì che la gente se la prenda con le regole. Chiedo che il governo sia molto attento". Lo ha detto il segretario del PD Enrico Letta a Radio Immagina. (ANSA).