Rai:Meloni,buttato fuori primo partito e nessuno parla

ROMA, 16 LUG - "Se quello che è successo nel Cda Rai avrà conseguenze? Enormi per la democrazia italiana. Sono basita dal fatto che nessuno dica una parola su questo tema. L'unico partito di opposizione, stimato come primo partito italiano è stato buttato fuori. Io penso che se fosse accaduto in Ungheria avremmo sentito anche von der Leyen. Non l'ho sentita". Lo dice la leader di FdI Giorgia Meloni a margine della presentazione del libro 'Io sono Giorgia' a Latina. (ANSA).