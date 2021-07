Hit Parade, Maneskin ancora saldi in vetta

ROMA, 16 LUG - I Maneskin, galvanizzati dagli enormi successi sulla chart mondiale di Spotify, restano saldi in vetta alla hit parade Fimi/Gfk per la seconda settimana consecutiva con il loro Teatro d'ira (anche secondo tra i vinili più venduti) e confermano l'ottava posizione con il loro Ep di debutto Chosen. Stabile anche il secondo posto con Sangiovanni, giovane cantautore finalista di Amici di Maria De Filippi, e la terza posizione del rapper Rkomi con Taxi Driver. Debutta al quarto posto il producer milanese Don Joe con l'album Milano soprano che vanta 25 feat tra cui Guè Pequeno, Jake La Furia, Marracash, J-Ax e Jack The Smoker. Scivola di un posto in quinta piazza il rapper Fred De Palma con il suo Unico. Conferma la sesta posizione Madame mentre perde due posizioni e si trova settimo il campano Aka 7even, tra i protagonisti della ventesima edizione di Amici, con l'album omonimo. Chiudono la top Don't worry best of dei Boomdabash che salgono al nono posto e Radio Italia Summer Hits al decimo. Il singolo più scaricato è ancora Mille, del trio Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti mentre tra i vinili più venduti debutta il remix di Origin of Symmetry, secondo album in studio dei Muse del 2001. (ANSA).