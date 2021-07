Sacerdote arrestato: ai domiciliari lontano dalla parrocchia

MILANO, 16 LUG - Don Emanuele Tempesta, il sacerdote milanese arrestato nell'ambito di un'inchiesta su presunti abusi ai danni di sette minori, è stato posto ai domiciliari in una località diversa rispetto alla casa vicino alla parrocchia di Busto Garolfo (Milano) di cui era vicario. Al sacerdote è stata notificata l'ordinanza cautelare del gip di Busto Arsizio (Varese) mentre si trovava in una colonia estiva, ma è stata scelta una località diversa anche da questa per gli arresti. (ANSA).